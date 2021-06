Die Yakisugi-Technik strebt hohe Umweltqualität an – ohne synthetische Chemikalien oder Einsatz zusätzlicher Energiequellen. Dieser Aspekt passt ebenso ideal zu Callebauts „Rainbow Tree“-Vorhaben wie die natürlich verwitternden Holzfassaden. Denn der Architekt will zeitgenössisches Design schaffen, das lokale Traditionen und Ideale einbezieht.Er integriert die indigenen, kolonialen und modernen Stile, die in Cebu City vorherrschen.

Smarter Klimaschutz

Callebauts Büro zufolge werden die 30.000 Gewächse, Sträucher und Bäume, die auf dem Turm gepflanzt werden, jährlich 150 Tonnen CO2 „einfangen“ und durch natürliche Photosynthese in Sauerstoff umwandeln. Dank seiner biobasierten Baumaterialien sei der „Rainbow Tree“ an sich schon sehr umweltfreundlich. Und er wird, so der Architekt, auch während des gesamten Bestehens klimaschonend bleiben.