Die Architektur und das Henne-Ei-Problem

In die Oberflächen jedes überdimensionalen Samenkorns sind runde Fenster eingelassen, die bestimmte Ausblicke in die Umgebung ermöglichen. Wir erinnern uns: Die Sichtebenen! Da sind sie also, in Form kleinerer Fenster an überraschenden Plätzen und in Bullaugen-Optik. "Die kreisförmige Öffnung an der Vorderseite der Struktur führt zum Beispiel auf die Terrasse. Ein rundes Fenster an der Seite des Gebäudes blickt auf den lichten Wald, und ein größeres Fenster im Dachgeschoss gibt den Blick auf den Himmel und die Äste der hohen Bäume frei“, so die Planer. So habe man von Anfang an eben die Natur integrieren wollen. Nicht anders.

Nicht-lineare Oberflächen als Stilmittel

Egal. Im Inneren sind The Seeds mit Holzbrettern verkleidet, die den fließenden Formen der „Außenhüllen folgen. Die verschiedenen Farbtöne des Holzes akzentuieren die geschwungenen Kurven der nicht-linearen Oberflächen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Der Hauptraum jeder Schote enthält ein Bett, eine Badewanne und einen Loungesessel mit Blick auf die Terrasse. Geschwungene Öffnungen in der Wand hinter dem Bett ermöglichen den Zugang zu Badezimmer und Stauraum.