Wo man den Wald vor lauter Bäumen sieht

Tarnkappen-Architektur

Das in London ansässige Architektur- und Designbüro Studio RHE hat sich einen Namen gemacht als Gestalter nachhaltiger, kühner Wohn-, Freizeit- und Arbeitswelten. Awards hat Richard Hywel Evans unter anderem für das Zil Pasyon Six Senses Resort und The Residences auf der zu den Seychellen gehörenden Privatinsel Félicité eingeheimst.

Der 2016 fertig gestellte Zil Pasyon-Komplex jedenfalls verfügt über Villen, drei Oceanside-Bars, einen eigenen Hubschrauberlandeplatz sowie eine kleine Anzahl luxuriöser, privater Residenzen am Hang. Die exklusiven Villen wurden in die einzigartigen Granitfelsen der Seychellen hineingebaut und sorgfältig in die Küstenlinie drapiert. Evans nennt dies „Stealth Architecture“ (Tarnkappen-Architektur).