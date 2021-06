Ein Biotop über Manhattan

So faszinierend New Yorks berühmte Skyline auch ist: Dass der Klimawandel dicht verbaute Ballungszentren zusehends zu quälend heissen Backöfen macht, ist hinlänglich bekannt. Ideen, die Städte in menschenfreundliche, klimaresiliente und möglichst CO2-neutrale Orte umwandeln, sind dringend gefragt. Das deutsche Designbüro 3deluxe bemüht sich, ebensolche zu liefern. Nach dem Modell eines „schwimmenden Campus“ hat das Team nun ein weiteres, spannendes Projekt für „We the Planet“ entworfen: Ein Firmengebäude, das ein natürliches Biotop über Manhattan setzt und ein Bündel hilfreicher technologischer Lösungen ins Spiel bringt.

Architektur gegen Klimawandel

Die in New York ansässige Organisation „We the Planet“ will als globale Plattform alles fördern, was dem Planeten und all seinen Bewohnern eine gute Zukunft sichert. Der aktuelle Entwurf für ihren neuen Sitz wurde beim Earth Day Summit 2021 von 3deluxe Creative Director Dieter Brell präsentiert. Das umweltfreundliche Gebäude passt perfekt zu den Zielen der „We the Planet“-Gründer Kunal Sood und Laura Muranaka. Schließlich betrachten die engagierten Vorausdenker Architektur als wichtigen Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Und das Projekt demonstriert Möglichkeiten, Klima und CO2-Haushalt dichter urbaner Zonen durch smarte Dachbegrünung zu verbessern.