Ein Retreat für Bohemiens

Um das Hotel möglichst saumfrei in die Landschaft einzubetten, ließen die Projektverantwortlichen 80 endemische Pflanzen auf dem Grundstück setzen. Zusätzlich legten sie einen botanischen Garten an, der in etwa die Hälfte der Anlage einnimmt. „Im Hotel entdeckt man die Landschaft durch eine bedachtsam arrangierte Abfolge von Innen- und Außenbereichen, die Grenzen zwischen der Anlage und der Umgebung lösen sich auf“, so die Architekten.