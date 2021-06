Die neue Heimat von Happy

Können Sie sich noch an diesen Hit aus dem Jahr 2013 erinnern? Ist zwar schon eine Weile her, aber die Melodie klingt den meisten von uns sicher noch im Ohr. Hier der niedergeschriebene Refrain als kurzer Reminder:

Because I'm happy

Clap along if you feel like a room without a roof

Because I'm happy

Clap along if you feel like happiness is the truth

Because I'm happy

Clap along if you know what happiness is to you

Because I'm happy

Clap along if you feel like that's what you wanna do