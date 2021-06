Muschelschalen als Vorbild

Die Terrassen des Bonsaimuseums sind in konzentrischen Kreisen angelegt. Der Weg, den die Besucher nehmen, spiegelt das Prinzip dieser domestizierten Naturlandschaft wider – handelt es sich doch bei einem Bonsai-Baum um ein in einem Pflanzgefäß gezogenes Bäumchen, das durch Kulturmaßnahmen wie Form-, Wurzel- und Blattschnitt klein gehalten und in künstlerischer Gestaltung in eine gewünschte Wuchsform gebracht wird. Die Bonsaikunst entstammt der Gartenkunst des chinesischen Kaiserreiches.