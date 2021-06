Wenn Luxus baden geht

Gesteuert wird Anthenea sehr einfach mit einem Joystick. So kann das Häuschen gewisse Distanzen einfach selbst überbrücken. Wer sich mit den Nachbarn streitet, kann also einfach flüchten. Das allerdings in eher überschaubarem Tempo von wenigen Knoten. Ist das schwimmende Zuhause aber einmal vertäut, hält es selbst bei Windstärken von bis zu 27 Knoten (50 km/h) stur seinen Platz. Außerdem passen sich die Innenräume dieses Mini-Kreuzfahrtschiffs in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +40 °C von selbst so an, dass die darin Lebenden gut behütet bleiben.