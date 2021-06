Videokonferenz im Spaziermodus

Der Spruch ist nicht ganz neu, verfehlt aber gerade in Zeiten zunehmender Home-Office-Praxis keinesfalls seine Wirkung: „Sitzen ist das neue Rauchen.“ Auch bei Walkolution setzt man auf diesen effektiven Slogan, wobei der Erfinder dieser büro-tauglichen Laufbänder dem Ganzen einen zusätzlichen Spin gibt. „Sitzen ist sogar noch gefährlicher als Rauchen, weil es jedes Organsystem betrifft“, erklärt Eric Söhngen in diversen Präsentationen und Interviews.

Söhngen ist Mediziner und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen von mangelnder Bewegung am Arbeitsplatz. Daher hat er das Konzept „Work and Walk“ entwickelt und 2017 gemeinsam mit Frank Ackermann das Unternehmen Walkolution mit Sitz in München gegründet. Zudem ist Söhngen Autor des Buchs „Death by Sitting“.