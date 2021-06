Ein Lebenswerk als Mega-Marathon

Genau dieser erste grobe Eingriff in Gehrys Entwicklung markiert wohl den Anfang eines aus Architekten-Sicht eher mühseligen Weges. Immer wieder musste das Konzept adaptiert werden. Teilweise mit etwas eigenwilligen Argumentationen, wenn man den Erzählungen von Mitchell Cohen Glauben schenken darf. "Die Stadt machte immer wieder laut und deutlich klar, dass sie keinen typischen Glasturm wollte, wie er in jeder Stadt zu finden ist", so der COO der Baugesellschaft Westdale.

Was ist Gehrys Vision wirklich?

Eine besondere Art, Gehrys Entwürfe abblitzen zu lassen, also. Vor allem, mit diesem Nachsatz: "Was sie wollten, war Frank Gehrys Vision, die hier in Toronto, seiner Heimatstadt, gebaut werden sollte." Etwas süffisant zusammengefasst: Die Stadtregierung von Toronto wollte wohl Gehry dabei helfen, herauszufinden, was seine Vision für Toronto ist.

Der aber fand das nur bedingt komisch. Also postulierte er bei der Präsentation seiner vermutlich letzten Überarbeitung: "Ich wollte stets, dass die beiden Türme jeweils ihre eigene Persönlichkeit haben. Aber ich wollte auch, dass sie miteinander sprechen. Dass sie eine dynamische und sich verändernde Ergänzung der Skyline schaffen, je nachdem, von wo aus man sie in der Stadt betrachtet." Alles andere als einen „Standard-Glasbau“, natürlich.

Mehr Geduld als normal

Und vermutlich hätte sich der Pritzker-Preisträger bei keinem anderen Auftraggeber so geduldig gezeigt. Aber: Heimat ist Heimat. So feilte der Großmeister eben weiter an seiner in sich verdrehten Fassade, die er nun mit diesen Worten neu vorstellte: „Die Detaillierung des Äußeren soll den Gebäuden einen menschlichen Maßstab verleihen. Sie wird das Licht die Farben der Stadt und des Himmels um die Türme herum reflektieren.“ Spitzer Nachsatz: „Am Ende soll es ein Gebäude für Toronto sein, das die Stadt hoffentlich stolz machen wird."