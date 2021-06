Origami aus Metall und Holz

Mit diesem Gedanken spielt nun die Idee der Blackbird Cabin. Vereinfacht ausgedrückt, erfüllt dieses gefaltete Einfamilienhaus dem Betrachter unterschiedliche Wünsche. So kann man etwa auf jeder Seite eine Art Eingangsbereich sehen. Wenn man sich einen wünscht. Denn eingeplant ist skurriler Weise gar keiner. „Die Blackbird Cabin ist wie ein Origami-Faltwerk als einzelnes Stück gedacht. Als ein Flugzeug, um genau zu sein,“ so die Architekten.

Blackbird Cabin soll überall landen

Jede Faltung dieses Flugzeugs soll aus jedem Blickwinkel interessante Profile generieren. Laut Stipfold ist es eben die daraus erwachsende Mehrdeutigkeit des Design, die es an jedem Ort denkbar macht. „Das Flugzeug soll einfach in jeder Umgebung landen können und überall gleichermaßen fremd wie natürlich wirken“, heißt es in der philosophischen Anleitung von Blackbird Cabin. Egal ob in einer Großstadt, am Strand oder in der Wildnis.

„Wer glaubt, dass dieses Design zu imposant oder gar zu bedrohlich für einen entspannenden Hüttenrückzug ist, der irrt“, mahnen da auch gleich die Architekten. Schließlich sei die Innenseite des gigantischen Faltobjekts nicht wie seine Außenhülle aus kaltem Metall, sondern mit warmer Holzfurnier verkleidet. „Diese bildet einen mehr als ausreichenden Kontrast zu den Stahlmöbeln und den kühlen Bauelementen“, ist man sich sicher.