„Der Klimawandel ändert alles“

Welche Folgen des Klimawandels sind es, die also übersehen werden?

Sagt man jemandem, dass wir in den Niederlanden bald ein Klima wie in Bordeaux haben werden, wird dies zum echten Augenöffner. Nehmen wir zum Beispiel unser Projekt „HOLT“ in Groningen: Der Klimawandel bewirkt, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre um eineinhalb Grad wärmer werden wird. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass wir klimatische Bedingungen haben werden, wie man sie derzeit in Zentralfrankreich kennt. Dort werden Häuser völlig anders gebaut als bei uns. Die Folgen dieser Entwicklung zu verstehen war ein Hauptansatzpunkt unseres Entwurfs.

Wie hat sich dies aufs Projekt „HOLT“ ausgewirkt?

Wir mussten bedenken, dass man sich in Groningen in zehn Jahren wohl keinen Süd-Balkon mehr wünschen wird, weil es dafür einfach zu heiß wird. Man wird sich nach Außenbereichen im Schatten oder mit Beschattung sehnen. Das stellt alles auf den Kopf, weil wir in unseren Breiten bisher gelernt haben, Außenbereiche stets nach Süden oder Westen auszurichten. Wir brauchen neue Lösungen und müssen uns anpassen. Also bekommt dieses Stadtquartier einen eigenen neuen Wald. Und die vorhandenen, ausgewachsenen Bäume an der Südostseite schützen schon jetzt vor Hitze.

Bäume sind also quasi ein Garant für künftige Wohnqualität?

Ja. Fehlt im Winter das Laub, bekommen die Wohnungen viel Licht. Im Sommer sorgen die Blätter für angenehmen Schatten. Irgendwie ist in Vergessenheit geraten, wie unglaublich effizient Bäume sind. Im Schatten eines Baumes zu sitzen ist zehnmal effizienter als eine Klimaanlage. Wir versuchen, diese Qualitäten in unser Projekt zu integrieren. Ich finde es außerdem schön, in einem Haus zu leben, das sich den Jahreszeiten entsprechend verändert.