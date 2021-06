Hinter uns die Sintflut?

Gleichzeitig darf man natürlich auch ins Treffen führen, dass es wohl nicht unrealistisch ist, sich mit dem möglichen Scheitern der Klimarettung auseinanderzusetzen. Schließlich stehen die Zeichen aktuell auf Sturm. Also, wie werden wir leben, wenn es bloß noch Wüste gibt? „Konkret schwebt uns da eine Siedlung an einem trockenen Ort vor. Diese besteht aus transportablen Hütten, die auf verschraubten Pfählen auf dem Boden abgestützt werden können. So können diese abmontiert werden ohne Spuren zu hinterlassen“, formulieren es die Entwickler.

Wie im Wilden Westen

Im Detail heißt das, wir werden in ihrer Vision in kleinen Kommunen leben. Diese müssen sich aber nicht nur selbst erhalten, sondern sich auch durch spezielle bauliche Maßnahmen vor Außeneinflüssen selbst schützen können. Die (noch) fiktive Siedlung verteilt ihre so genannten Biomodule von vornherein kreisförmig. Damit wird ein alter Schutzgedanke aufgegriffen – sie erinnern uns zurecht an die Wagenburgen im Wilden Westen. Zum Schutz vor Wind, Wetter und Feinden formierten die damaligen Siedler ihre Fuhrwerke stets kreisförmig. „So grenzen die einzelnen Habitate einen zentralen geschützten Raum ab, wie eine Oase“, sagen die Architekten heute zu der Strategie.