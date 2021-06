Eine Fassade so smart wie ein Phone

Bahnbrechende Innovationen zeichnen sich ja oft dadurch aus, dass sie uns irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. So können wir Generation X-ler uns noch genau an ein Leben vor dem Mobiltelefon erinnern. Doch mittlerweile erscheint selbst für unsere Eltern eine Existenz ohne den heute ständigen Anrufbegleiter unwirklich.

Ähnliches gilt für die Einstellung der Bildschirmhelligkeit beim Smartphone, die sich in vielen Fällen sowieso automatisch justiert. Selbst bei grellem Sonnenlicht haben wir stets die optimale Lichtstärke. So können wir Schriften und Bilder immer ordentlich erkennen. Dass dafür eine in den Glasaufbau verarbeitete Spezialfolie verantwortlich ist, wissen aber nur wenige.