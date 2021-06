Kalt erwischt

Zwei Fraunhofer-Institute haben ein neuartiges Luftreinigungssystem entwickelt, das Viren effizient aus der Raumluft filtert. Die Viren werden durch das CoClean-up-System kalt verbrannt. Übrig bleibt nichts anderes als geringe Mengen an Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff.

In geschlossenen Räumen ist die Gefahr einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 besonders groß. Aerosole spielen eine entscheidende Rolle bei der Übertragung und erhöhen die Konzentration der Corona-Viren in Büros und anderen gewerblich genutzten Räumen oder in Schulen und Ähnlichem.

Ein Raumlüfter, der die Infektionsgefahr deutlich reduziert, könnte einen wesentlichen Beitrag bei der Bekämpfung des Corona-Virus leisten.

CoClean-up filtert Keime mit Salzlösung

An einer solchen Lösung arbeiten die Fraunhofer-Institute für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden und für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM in Hannover im Projekt „CoClean-up“. Das System filtert Keime effizient aus der Raumluft und zerstört sie so umfassend, dass außer gesundheitlich unschädlichem CO2 nichts übrigbleibt, wie es heißt.