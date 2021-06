Schöner wohnen in Paris

Klingt also ziemlich spektakulär. Allerdings kann man sich unter diesen abstrakten Ausführungen wohl nichts Konkretes vorstellen. Doch die vorgelegten Entwürfe sind in der Tat vielversprechend. Fangen wir aber mit den Eckdaten an.

Neuer Stadtteil namens Jeuneville

Am Rande der Seine, gegenüber vom olympischen und paralympischen Dorf, die im Zuge der 2024 in Paris stattfindenden Olympischen Spiele entstehen, wird unter dem Namen Jeuneville bis 2025 ein neuer Pariser Stadtteil entstehen. Auf über 100.000 m2 sollen moderne Arbeitsräume Nachwuchstalente und innovative Start-ups anlocken. Auf großzügigen 30.000 m2 werden darüber hinaus öffentliche Grünflächen entstehen. Dieses so enstehende neue Ökosystem wird 1.500 Personen Raum zum Leben und 6.000 neue Arbeitsplätze bieten.

Gemischte Nutzung neu gedacht

Soweit so gut. Spannend ist in erster Linie nun aber die Anordnung der vorgesehenen Nutzungsflächen. In Jeuneville denkt man nämlich nicht in Schubladen, oder Stadtvierteln. Hier wird an allen Orten alles erlaubt und möglich sein, was dem Miteinander zuträglich ist. So die Devise. Jean Nouvel will ganz bewusst mit typischen Mustern des traditionellen urbanen Kontexts brechen.

Alles lässt sich adaptieren

Sein innovatives Konzept strahlt also nicht Nutzungslogik, sondern Nutzungsvielfalt aus. Das bedeutet, dass sich die einzelnen Elemente innerhalb des baulichen Rahmens sehr einfach verändern und neu adaptieren lassen. „Gemischte Nutzung“, so lautet wohl das Schlagwort. Hier wird diese Vision aber wohl erstmals sinnvolle Realität. Deshalb spricht der verantwortliche Londoner Immobilienentwickler General Projects auch bewusst lieber von einer „flexiblen Nutzungsmischung“, die hier Einzug halten wird.