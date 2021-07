Nach seinem Architekturstudium war für ihn klar, dass uns die heutigen Baustoffe nicht in die Zukunft führen können. Materialien wie Beton und Stahl sind für einen großen Teil der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Die notwendige Klimawende ist damit nicht zu schaffen. Eine Tatsache, mit der sich der junge Franzose Timothée Boitouzet nicht abfinden wollte. Er absolvierte ein Master-Studium in Material Science an der Harvard-Universität und machte sich daran, einen neuen Baustoff zu erfinden. Das Ergebnis heißt Woodoo Augmented Wood (verstärktes Holz). Aus diesem biobasierten Stoff sollen die Städte von morgen gebaut werden.

Ein patentierter Prozess

Dass es ohne einen erneuerbaren Baustoff nicht gehen wird, ist für Boitouzet eine einfache Rechenaufgabe. Laut einer Prognose der Vereinten Nationen werden in weniger als 10 Jahren drei Milliarden Menschen auf der Suche nach Wohnraum sein. Dieses enorme Bauvolumen lässt sich aus heutiger Sicht mit den Klimazielen nicht vereinbaren. „Stahl war das Material des 19. Jahrhunderts, Beton das des 20., und Holz wird das Baumaterial des 21. Jahrhunderts sein“, ist der Erfinder überzeugt.