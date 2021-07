Die Alge als neuer Mitarbeiter

Was die Algen so heldenhaft macht? Sie sollen noch effektiver als Bäume in der Lage sein, Kohlendioxid aus der Luft zu filtern. Und damit auch den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Jeder der Vorhänge kann pro Tag ein Kilogramm Kohlendioxid binden. So viel, wie im Durchschnitt 20 Bäume. Für zukünftige Büro-Projekte, sagt Professor Pasquero, werden noch größere PhotoSynthEtica-Module entwickelt, die dann 144 Liter Algen zu fleißigen Kollegen machen.

Vertikale Protein-Zucht

Ergänzt werden die PhotoSynthEtica-Vorhänge im Rahmen der Architektur-Biennale in Venedig von einer weiteren Eigenkonstruktion: Bio-Bombolas heißen jene Gebinde aus dem 3D-Drucker, die bis zu zehn Liter Algenmasse fassen. Die Bio-Bombolas sind im Prinzip vertikale Gärten für den Innenraum und sollen in Zukunft auch in Privathaushalten der einfachen Zucht von Algen dienen. Bis zu 100 Gramm an Proteinen soll jeder dieser vertikalen Gärten pro Woche liefern. Das ist exakt die Menge, die für eine vierköpfige Familie als Tagesration empfohlen wird.