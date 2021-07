Wenn der Stadt das Licht aufgeht

Mag schon sein, dass einmal alle Wege nach Rom geführt haben. Doch morgen schon werden sie uns wohl weniger in eine antike Stadt, sondern eher in eine Smart City lotsen. Sprich: Durch das Sammeln und Auswerten von Daten werden Städte nicht mehr bloß ihre Ampeln automatisiert von Rot auf Grün schalten. Die ersten Schritte in Richtung Smart City werden heute bereits getan. Und das ausgerechnet auf unseren Straßen …

Straßenlampen werden zu smarten Ankern

Die Sache ist nämlich so: Wenn man über eine ganze Stadt Sensoren verteilen möchte, macht es Sinn, bereits vorhandene Infrastrukturen zu nutzen. So erspart man sich einerseits Kosten und andererseits eine komplexe Planung. Aus diesem Grund ist man sowohl in Deutschland als auch in Österreich aktuell dabei, die Straßenbeleuchtungen in Großstädten als Anker für clevere Sensoriksysteme zu nutzen.