Gerahmte Dampf-Ansichten

Der in Großbritannien und Mexiko lebende Architekt Antony Gibbon nutzt dabei die Dschungelvegetation, um auf natürliche Art und Weise Abtrennungen zu schaffen. Die verdrehten, schlängelnden Geometrien geben immer wieder den Einblick in die „versteckten“ Räume. Der wogende Dampf, der aus den Wellness-Bädern aufsteigt, erhält so einen formalen Rahmen.