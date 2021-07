Irgendwie klingt ja schon der Name des Projekts ein bisschen nach „Paradies“. Und ein solches soll die Wohnanlage „The Reef at King’s Dock“ auch tatsächlich werden. Denn das Büro KCAP, das dieses „Urban Village“ an Singapurs Küste entworfen hat, widmet sich seit Jahren zukunftsorientierter Stadterneuerung. Die Konzepte der international erfolgreichen Niederländer sind ganz auf Nachhaltigkeit und Lebensqualität ausgerichtet. Ein Credo, von dem jene profitieren werden, die eine der 429 neuen Wohnungen des „Reef at King’s Dock“ ihr Eigen nennen können.

Wasser, Grün & City-Life

Die Bauarbeiten am extravaganten „Urban Village“ wurden jüngst begonnen. In bester Lage: Das Wohnprojekt entsteht auf einem ehemaligen Werftgeändeinnerhalb der Greater Southern Waterfront, einer aufstrebenden Zone entlang der Südküste von Singapur. Es liegt nahe am Stadtzentrum, aber auch in fußläufiger Entfernung zum Hafenviertel Harbour Front und Singapurs größtem Shopping-Tempel „Vivo City“. Das ehemalige Schiffstrockendock ist Teil des denkmalgeschützten Erbes des Stadtstaates. Und es bildet einen Übergang von den Wohnbauten der Keppel Bay zur Harbour Front.