Der Raum als Negativ

Das Haus befindet sich nur weniger Meter von den Klippen entfernt. Das Prinzip eines höhlenartigen Baues hat etwas Archaisches. Ein durch Erdreich abgegrenzter Raum, der vor Wind, Wetter und Einblicken schützt. Eine Steintreppe gräbt eine Schneise in den Felsen und verbindet die drei Wohnebenen miteinander. Sie mündet am unteren Ende in den Haupteingang, wo sich das Wohnloft befindet.

„Dieser sanfte Abstieg ins Innere offenbart die versteckten Räume des Hauses und schafft einen zweiseitigen Ausblick: eine visuelle Flucht zum Meer hin während des Abstiegs und eine zum Himmel während des Aufstiegs“, beschreibt Mold Architects die Erschließung des Hauses. Diese in die Erde eingelassenen Kubaturen seien im Grunde „Negativ-Räume“, die durch Aushub und Einschnitt in das felsige Terrain entstanden sind. Ein ähnliches Konzept wie beim Dune House in Cape Cod, dessen Architekt von „subtraktiver Architektur“ spricht.