Diese Aspekte machen Zink derzeit jedenfalls salonfähig. Doch das würde naturgemäß nicht ausreichen, um für einen hart umkämpften Markt wie den Baumarkt in größerer Ausprägung in Frage zu kommen. Um etwa ganze Gebäude anzudenken, die mit einer Zinklegierung verkleidet sind. Schließlich sind Zinkprodukte nicht zwingend billig. Hier muss man zumindest sprichwörtlich einen Blick hinter die Fassade werfen, die aus Zink gefertigt werden soll.

Blick hinter die Zinkfassade

Wenn Zinkpaneele im Sommer mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, bilden sie eine selbstschützende Schicht. Diese schützt die Innenräume wie eine Isolierschicht vor Hitze. Ein Vorteil, der ohne Frage gerade in wärmeren Regionen relevant ist und mit dem sich Energiekosten sparen lassen.

Regen und Schnee gleiten leicht über verzinkte Oberflächen, Dächer müssen also weit weniger von Schnee geräumt werden. Zudem lässt sich Zink in ziemlich jede Form bringen – und macht auch optisch ordentlich was her. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist es ein Material, das auf seine Umgebung reagiert und sich mit der Zeit verändert. Seine äußere Patina entsteht so auf natürliche Weise, sobald es mit Wasser und Salz in Berührung kommt.

100 Jahre Haltbarkeit

Diese Außeneinflüsse verleihen Zink jedoch nicht nur ein rustikales Aussehen. Sie sind auch für die berühmte selbstschützende Wirkung, die Zink hat, verantwortlich. Daher versucht man heute auch Bauwerke, die besonders lange halten sollen, mit Zink zu ummanteln. Damit sollen sie über 100 Jahre unverwüstlich sein.