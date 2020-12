Runde Sache für Romantiker

Zur Gestaltung dieses besonderen Objekts wurde das dänische Architektur-Büro Squareone eingeladen. Keine alltäglich Aufgabe, wie die Architekten bei der Präsentation ihrer Pläne beeilten zu betonen.

Das Gegenteil von Johan Bülow

Und das liege nicht nur daran, dass man heutzutage eher selten Pavillons plant. Vielmehr wäre man vor allem vor der Herausforderung gestanden, ein modernes Objekt in ein stilistisch vollständiges Universum hinzufügen zu müssen.

Das Studio in seiner Aussendung: „Deshalb zogen wir von Anfang an nur zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder den Weg Bülows fortzusetzen und eine moderne Version seiner einsamen Kulturbastionen zu schaffen. Oder die entgegengesetzte Richtung zu verfolgen. Also einen Pavillon zu etablieren, der zwar auch eine Hymne an die Natur darstellt, nur diesmal als kollektives und nicht als einsames Erlebnis.“

Besucher sollen Natur bestaunen

Ein solcher Pavillon sollte groß genug und angemessen geformt sein, um die Interaktion zwischen den Menschen zu fördern. Gleichzeitig aber sollte er auch ein Gefühl der Bescheidenheit und Würde wecken. „Emotionen, die die Menschen zu stillen Beobachtern eines Spektakels von weitaus größerem Ausmaß vereinen würde: der Natur selbst“, schreiben die Architekten.