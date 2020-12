Wie Fenix aus der Asche

Tatsächlich wurde soeben der Spatenstich für eine spektakuläre Aussichtsplattform samt umgebender Museums-Räumlichkeiten getätigt. Ein architektonisches Kulturprojekt, das unter dem Namen „FENIX Museum of Migration in Rotterdam” wohl noch viel internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Denn was in den nächsten Monaten aus dem Bauch des einstigen Fenix Warehouse erwachsen wird, hinterlässt jedenfalls Eindruck.

Verdrehte Wendeltreppen für Weitblick

Kein Wunder, schließlich sehen die Pläne der chinesischen Architekten zwei gegeneinander verdrehte Wendeltreppen vor, die viele Meter in die Höhe führen. Um Rotterdam zu überragen. Um den Blick über Hafen, Stadt, die Maas und ihr Umland freizugeben.

„Als wir uns in das Projekt vertieften, haben wir festgestellt, dass das Fenix Warehouse im vergangenen Jahrhundert mit der Geschichte Rotterdams eng verwoben ist“, erzählt Ma Yansong, Gründer von MAD. Schließlich sei das Gebäude nach seiner Fertigstellung 1923 während des Zweiten Weltkriegs spektakulär zerstört worden. Doch in den 1940er und 1950er Jahren wurde es erneut aufgebaut und renoviert.