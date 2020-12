Programmatisch: The Cradle in Düsseldorf

Holzhybridbau

The Cradle wird in einer einzigartigen Holzhybridbauweise entwickelt: So besteht das Gebäude größtenteils aus dem Rohstoff Holz, der insbesondere an der Fassade und an den Decken sichtbar sein wird. Der nachwachsende Rohstoff stehe als Sinnbild für die Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, wie es heißt. Holz ist gesundheitsfördernd, bindet CO2 und wirkt sich positiv auf das Raumklima aus.