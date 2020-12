Masterplan für Rotterdam

Ausgearbeitet wurde die beschlossene Zukunftsvision gemeinsam von Powerhouse Company und dem in Rotterdam ansässigen Projektentwickler RED Company. Darüber hinaus entwarfen die Architekten das Gebäude am Kai. Dieses brilliert mit einer Variation von Formen und Volumen, die sich direkt auf die Industriearchitektur des Codrico-Komplexes beziehen. Auch der „Fonda“, der außergewöhnliche Wohnkomplex auf dem an die Fabrik grenzenden Gelände, ist ein Entwurf der Powerhouse Company.

Top-Team für Rotterdam

Neben den „Masterplanern“ werden allerdings auch andere namhafte Büros das künftige Gesicht des Stadtquartiers prägen. So wurde der 220 Meter hohe Turm vom New Yorker Studio SHoP Architects entworfen. Ihr Design des Wohn-Hochhauses erweist der ersten „Hugh Ferriss“-Generation von New Yorker Wolkenkratzern seine Reverenz. Und damit der Zeit, in der zahllose Auswanderer von Katendrecht aus nach Amerika aufbrachen.