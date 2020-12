„Genesis”: Diese Kirche lässt man im Wasser

Genesis ist nicht nur der Name einer 1967 in Großbritannien gegründeten, extrem erfolgreichen und bekannten Rockband. Es ist auch die griechische Bezeichnung für Schöpfung oder Entstehung, Geburt. Und es ist freilich das 1. Buch Mose, das erste Buch der Bibel, in welchem die Entstehungsgeschichte der Menschheit behandelt wird. Und seit kurzem ist es auch der Name eines Kanalboots in London, in dem das Wort Gottes verkündet wird.