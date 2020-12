Bauhaus im Kontext

Der europäische Diskurs über Kunst und Gestaltung geht allerdings noch weiter zurück. Er wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts durch die beginnende Industrialisierung angestoßen. Die englische Arts and Crafts Bewegung um William Morris war es, die die Fragen der Modernisten bereits vorwegnahmen: Wie frei darf die Form sein? Wieviel Rücksicht muss sie auf die Funktion nehmen? Und: Ist Design Kunst?

Der Mythos Bauhaus

Wird heute über die Europäische Moderne gesprochen, so wird diese komplexe Entwicklung oft drastisch heruntergebrochen. In diesem vereinfachten Kontext nimmt die von Walter Gropius gegründete Bauhaus-Bewegung einen übergeordneten Stellenwert ein, der mit der tatsächlichen kunstgeschichtlichen Entwicklung nicht viel zu tun hat. Eine verzerrte Wahrnehmung, verortete das Berliner Bröhan-Museum und konzipierte eine eigene Ausstellung, die nun in etwas modifizierter Form auch in Wien gezeigt wird.