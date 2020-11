Eine Arche für Korallen

Permanente Korallen-„Arche”

Das neue Gebäude ist eine Art permanente „Arche”. Darin sollen mindestens 800 Hartkorallenarten der ganzen Welt gehegt und gepflegt werden. Das Objekt reiht sich damit ein in die dezidiert dem Schutz und Erhalt unserer Biodiversifizität dienenden Biobanken und Forschungszentren, so wie auch The Arc von Snøhetta auf Spitzbergen, in dem Saatgutsorten gesammelt werden.

Bei der Planung der Korallen-Biobank galt es darauf zu achten, die Sonneneinstrahlung so gering wie möglich zu halten und optimale Bedingungen für den Erhalt und das Wachstum der Korallen zu schaffen. Gleichzeitig setzt man auf erneuerbare Energie und möchte den Energieverbrauch minimieren.

Wir untersuchen Muster in der Natur, um ortsspezifische Lösungen zu bieten, die gleichzeitig schön und funktional sind – wie die natürliche Umwelt. Skulpturale Formen und organische Linien fördern unserer Meinung nach das öffentliche Engagement und optimieren die Nachhaltigkeit. Rafael Contreras und Monica Earl

Des weiteren will man einerseits einem Forschungsauftrag gerecht werden sowie möglichst viele Besucher anlocken. Daher wird die Living Coral Biobank auf 6.830 Quadratmetern einen Hörsaal, diverse Seminarräume und fortschrittliche Forschungs- und Laboreinrichtungen auf vier Ebenen beherbergen. Das Multifunktionszentrum verfügt auch über Ausstellungsbereiche.