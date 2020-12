Ein Schiff wird kommen

Zuerst wird das schwimmende Dock mit einem spektakulären Baldachin überzogen werden. Damit soll der gesamte Komplex sozusagen optisch mit dem Festland verbunden werden. Dieser soll laut Architekten zudem an die geblähten Segel erinnern, die das stolze 40-Meter-Schiff einst gesetzt hatte.

Darunter geht es dann erstmal eher technisch zur Sache. Die Planer haben eine Art Geschoßlandschaft entworfen, in der sich Forscher-Teams einerseits gut bewegen können und andererseits aber auch wirklich an jede Stelle des hunderte Jahre alten Wracks vordringen können. Schließlich will man jeden Millimeter untersuchen.

Unterwasser-Museum der besondern Art

Dazu braucht es freilich Lichtquellen und im Idealfall sogar die Möglichkeit, Tageslicht in das Innere zu lassen. Ein Problem, das die Architekten von ZJA nicht nur elegant, sondern wahrlich spektakulär lösten: Sie integrieren in das bauliche Skelett große Fensterfronten. So können starke Scheinwerfer platziert werden, die niemandem im Weg stehen. Vor allem aber kann man so auch den Wissenschaftlern bei ihrer Arbeit unter Wasser zusehen!

Daraus sponnen die Kreativen den Masterplan, die gesamte Szenarie als spektakuläres Unterwasser-Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Genau dies wird nun tatsächlich realisiert werden.