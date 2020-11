Wachstum durch Zellteilung

Der Name des Architekturstudios gibt aber durchaus weitere Hinweise auf das Selbstverständnis der Experten für biophiles Bauen. „Loop”, die Schleife, ist so zu verstehen, dass sich sowohl Kreativität als auch technische Erfordernisse und Lösungen plus die meist vorhandenen Begrenzungen aufgrund einer Budgetvorgabe in die Baupraxis einspeisen.

Feedbackschleife

In einer Art Feedbackschleife oder Rückkopplung erhält man Antworten, die alle Gestaltungsfragen – und wohl auch die Bedürfnisse aller beteiligten Parteien – gleichermaßen kohärent befriedigen.