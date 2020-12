Shenzhen baut der Natur ein Museum

Die Stadt am Perlfluss gilt als eine der am schnellsten wachsenden der Welt. In Shenzhen sprießen Großprojekte fast wie Schwammerl aus dem Boden. Dass die südchinesische Metropole zum „Creative Cities Network“ der UNESCO gehört, macht sie offen für innovatives Design. Logisch, dass jeder Wettbewerb auf gewaltiges Interesse stößt. Internationale Top-Architekten wie Ole Scheeren reißen sich darum, ihre Ideen hier umzusetzen. Bauten wie MRDVs „gestapelte“ Terrassen oder Zaha Hadid Architects‘ OPPO-Zentrale setzen bald neue Hingucker. Jetzt soll ein weiterer folgen: Das dänische Büro 3XN realisiert ein Naturkundemuseum, das seinesgleichen sucht.

Bedeutendes Kulturprojekt

Über 70 Entwürfe ritterten um das Museumsprojekt ammalerischen Yanzi-See im Pingshan-Distrikt von Shenzhen. 15 Teams aus Nordamerika, Asien und Europa schafften es in die engere Wahl. Platz eins des Wettbewerbs ging jüngst an 3XN und seine Mitstreiter B+H und Zhubo Design. Eine gewichtige Jury-Entscheidung. Schließlich wird der Neubau nicht nur Südchinas erstes großes, umfassendes Naturmuseum sein. Er zählt auch zu den „zehn kulturellen Einrichtungen der neuen Ära“, die Shenzhen sich gönnen will, um einen Makel auszuräumen: Obwohl eine der bevölkerungsreichsten, bietet Shenzhen bisher deutlich weniger Kultureinrichtungen als andere chinesische Städte.