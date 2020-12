Seoul geht „zurück in die Zukunft“

Wie schön, durch alte Städte zu flanieren und lokaltypische Kultur, Lokale und Geschäfte zu entdecken. Doch derlei ist in schnell gewachsenen Metropolen oft nur noch ein nostalgischer Traum. Auch das Herz von Seoul hat sich im 20. Jahrhundert zum reinen Business-Zentrum gewandelt. Das Flickwerk traditioneller Hanok-Häuser und -Gärten ging weitgehend verloren. Ein „menschlicher Maßstab“, den Südkoreas Hauptstadt zurückgewinnen will. Zum Beispiel mit dem von Wettbewerbssieger Henning Larsen Architects designten Projekt „Seoul Valley“.

Morgen & Gestern in einem Stadtquartier

Der Entwurf des dänischen Büros verbindet das globale kommerzielle Profil von Seoul mit einer ökologischen Rückkehr zur fußgängerfreundlichen Innenstadt. Henning Larsens Konzept verspricht eine vielseitige Mixed-Use-Anlage, die wieder Menschen in die City lockt. „Seoul Valley“ schafft 360.644 Quadratmeter Nutzfläche am nördlichen Rand des zentralen Stadtteils Yongsan-gu. In der weitläufigen öffentlichen Anlage werden Büros, Geschäfte, Hotel- und Wohnangebote entstehen, die ein attraktives neues Stadtquartier bilden.