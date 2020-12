Tetra Hotel: Das futuristischste Hotel der Welt?

Und so ist Tetra Hotel ein weiteres Projekt in der Reihe jener Beherbungsmöglichkeiten von durchaus renommierten Architektur- oder Design-Studios, die jüngst präsentiert wurden und die diesem Bedürfnis entsprechen. Dazu gehören etwa die Erfinder der „Birdbox” oder der „Mountain and Cloud Cabins”.

Boutique-Konzept

Nur dass das Tetra Hotel (anders als viele dieser Cabins und Lodges) sich nicht unauffällig in die Natur einfügt – sondern ziemlich ins Auge sticht und dem Boutique-Hotel-Konzept folgt. Den ökologischen Fußabdruck will Architekt David Ajasa-Adekunle, Master-Mind hinter dem Londoner Büro Innovation Imperative, sehr wohl so gering wie möglich halten.