Aus einer romantischen Liebesgeschichte erwuchsen zwei Baumhäuser, die im Gegensatz zu ihren derzeit so modernen Artgenossen dem Begriff alle Ehre machen. Also: Kommen Sie mit in die Gemächer von Woodnest!

Es war einmal vor vielen Jahren. Ein glückliches Paar feierte irgendwo in Norwegen ausgelassen seine Hochzeit. Und während die einen in den Hafen der Ehe einliefen, fing für andere die Fahrt Richtung Glück erst an: Die gebürtige Australierin Sally traf in jener Nacht erstmals auf den Norweger Kjartan Aano. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und so kam es, dass sich Kjartan bald mit dem Gedanken trug, um die Hand seiner Angebeteten anzuhalten.

Ein Woodnest der Liebe

Er ging also in den tiefen Wald. Schlug Bäume. Fertigte aus Stämmen und Ästen Balken und Schindeln. Baute ein heimliches Baumhaus im Herzen eines märchenhaften Kiefernwaldes. Als er endlich fertig war, bat er seine große Liebe zu einer Wanderung. Um ihr in diesem Woodnest, wie er es nannte, einen Heiratsantrag zu machen …