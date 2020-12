Viel Beton für wenig Kohle

Bei all dem Aufwand will man meinen, die Speisen würden gar so teuer, dass der Gastronom womöglich in Ermangelung an Bestellungen bald gar keine Abfälle für seine Biokohle hat.

Aber, alles halb so schlimm: Das Steak gibt’s ab 23 Euro und auch Tripadvisor sagt: Gute Qualität. Guter Preis. Macht 4,5 von 5 Punkten. Ein Wert, den wir gern auf die gelungene Architektur übertragen.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: BoysPlayNice