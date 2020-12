Ein Vagabund mit High-Tech Wagen

Tetris. Sie kennen ihn doch sicher, diesen Spielklassiker aus Russland (ja, der kommt wirklich aus Moskau), bei dem man unterschiedliche Steine wie ein Puzzle ineinanderfügt.

Jedenfalls ist Tetris im Vergleich zu der Aufgabe, die Architekt Robert Edmonds zuletzt vor sich hatte, ein Kinderspiel. Der Gründer des Studios Edmonds + Lee Architects stand nämlich plötzlich vor einem alten Airstream und sollte in dessen acht Quadratmeter all das reinpacken, was sonst in einer Wohnung samt Büro zu finden ist. Außerdem sollte die Sache auch noch technisch alle Stückerl spielen. Weil: Smart Office, bitteschön.

Ein Kugelschiff auf großer Fahrt

Eines gleich vorweg: Die Sache ist gelungen – und trägt nun den klingenden Namen „Kugelschiff“. Aber rollen wir die Sache jetzt einfach von hinten auf: Der amerikanische Technologieunternehmer Jeff Kleck hatte genug von seiner Bürosituation. Außerdem nahmen seine beruflichen Reisen langsam aber sicher zeitraubend große Dimensionen an. Die Corona-Pandemie hatte zuletzt auch noch gänzlich neue Bedingungen geschaffen.