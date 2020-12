Top-Award für Visionär Tschapeller

Kein Wunder also, dass die Jury den gebürtigen Tiroler Tschapeller mit überschwänglichem Lob bedenkt. So urteilt etwa Architekturkritiker Christian Narkiewicz-Laine, Präsident des Chicago Athenaeum: „Dies ist ein seltener Könner von höchstem Intellekt und Vision. Und obwohl er bis heute bedauerlicherweise nur sehr wenig gebaut hat, sind seine Werke viel größere Entwürfe, Ideale und Visionen dessen, was die reinste und tugendhafteste architektonische Idee wirklich erreichen kann“. Wolfgang Tschapeller sei „ein Architekt, der träumt und groß träumt“.

Kreativer Philosoph

Betrachtet man Entwürfe des 1956 in Dölsach geborenen Preisträgers, wird rasch nachvollziehbar, was Narkiewicz-Laine meint. Seit den Anfängen in den 1990er Jahren konzentrierte sich Tschapeller aufs intellektuelle Phänomen des architektonischen Entwurfs.

Projekte wie das Musiktheater Linz (1998 und 2006) und das Linzer Krematorium (1999) scheinen keine reale Struktur zu haben. Sie schweben vielmehr majestätisch als abstrakte und strenge geometrischekonstruktivistische Form. Diese zeuge vom Versuch des Architekten, seine Theorien über die moderne Industriegesellschaft und den urbanen Raum zu reflektieren, meint das Auswahlkomitee.