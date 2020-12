Möbel, die gut tun

Ein gesundes und nachhaltiges Arbeitsumfeld wirkt sich positiv auf das körperliche und geistige Wohlbefinden aus. Das ist allgemein bekannt. Seit in diversen Studien nachgewiesen wurde, dass dies auch die Performance eines Unternehmens deutlich steigert, werden Büros auch tatsächlich gesünder. Der globale Well Building Standard ist die bedeutendste Zertifizierung auf diesem Gebiet und wurde mittlerweile an Gebäude in über 60 Ländern vergeben. Dass es dafür auch Möbel mit entsprechendem Ökosiegel braucht, liegt auf der Hand. Der britische Möbelbauer Benchmark hat sich für seine neue Kollektion Sage an den Well-Richtlinien orientiert.

Schadstofffrei und biologisch abbaubar

Neue Regale, Tische, Stühle, Polstermöbel und Teppichböden enthalten oft eine Vielzahl von gesundheitsschädlichen Mitteln. Die verwendeten Kunststoffe, Kleber und Lacke können dabei so viele Schadstoffe freisetzen, dass die Luft im Innenraum oftmals stärker belastet ist, als die Luft auf der Straße. Zu diesem Ergebnis kam das Umweltinstitut München bereits im Jahr 2005.