Roter Weg Richtung Weisheit

Hier wirft nun vor allem der letzte Satz eine Frage auf: Was hat es mit dieser „Unis Chip City“ auf sich? Wenn man so will, ist der „Loop of Wisdom“ das erste Gebäude einer auf dem Reißbrett geplanten neuen Stadt. Diese wird eben unter dem Namen „Unis Chip City“ als Nachbarstadt der chinesischen Metropole Chengdu in den nächsten Jahren aus dem Boden gestampft.

Ort der Transparenz

In der besonders üppig-grünen Umgebung sollen schon bald tausende Menschen Arbeit und Lebensraum finden. Tatsächlich soll der „Loop of Wisdom“ vor allem über dieses große Bauvorhaben der Volksrepublik informieren und so für (eine chinesische Form der) Transparenz sorgen. Ob dies allerdings reicht, um dem Kunstwerk die Schleife der Weisheit umzubinden, darf bezweifelt werden.