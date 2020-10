Hype um Bransons Hyperloop

Außerdem erkennt man in der Mitte des Gebäudes eine Freifläche und eine Art Hebezug an einer Stahlkonstruktion, die an der Oberseite entlangläuft. Diese dürfte wohl dazu dienen, die Gondel in der Röhre an ihren Platz zu hieven.

Das Runde muss ins Runde

Was abseits der technischen Notwendigkeiten ins Auge sticht, ist die vorrangige Verwendung von geschwungenen und Runden Formen. Diese erinnern eindeutig an die kreisrunde Öffnung des Tunnels, in dem laut Branson die Zukunft des Überlandtransports der Menschheit liegt.

Der Mann im O-Ton: "Heute ist einer der aufregendsten Tage in der Geschichte von Virgin Hyperloop. Das Hyperloop-Zertifizierungszentrum ist der Beginn der Hyperloop-Reise für West Virginia, für die Vereinigten Staaten und für die Welt." Außerdem fügt er theatralisch hinzu. "Wir sind dem Ziel, Hyperloop-Reisen für Menschen überall auf der Welt Wirklichkeit werden zu lassen, einen Schritt näher gekommen".

Wie diese Reisen am Ende aussehen werden, lässt sich derzeit allerdings nur erahnen. Jedoch lässt der geplante Bau laut Insidern zumindest ein durchaus spektakuläres Detail buchstäblich durchblicken: An allen möglichen Stellen kommt Glas als Werkstoff zum Tragen. Das soll einerseits Transparenz vermitteln. Andererseits aber liefert es ein heimliches Indiz auf das finale "Reiseziel" des Virgin Hyperloops.

Tunnel mit Ausblick?

Dieser soll nämlich nicht etwa durch einen schlichten Tunnel rauschen, sondern vielmehr den Passagieren die Illusion vermitteln, durch einen transparenten Tunnel zu reisen. Einen Tunnel mit Ausblick, also. Wie sich das Bjarke Igels und Richard Branson im Detail vorstellen, demonstrieren sie übrigens in einem eigenen Filmchen.

Also, bitte anschnallen und entspannt zurücklehnen. Die Reise beginnt – jetzt.

