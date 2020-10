Business geht durch den Magen

De Niro war in den späten 1980er Jahren in Los Angeles Gast im Restaurant von Küchenchef Nobu Matsuhisa. Nicht nur Liebe geht durch den Magen, offenbar auch Business: Denn De Niro überredete Matsuhisa, ein Restaurant in seiner Heimatstadt zu führen. Einige Jahre später war es so weit, das Nobu-Restaurant in Manhattan öffnete seine Pforten.

18. Nobu Hotel weltweit

Gemeinsam mit dem Filmproduzenten und Geschäftsmann Meir Teper entstand die Idee, Restaurants und Hotels zu verknüpfen. Seitdem steht der Name Nobu für Luxus und elegantes Design. Das Fünf-Sterne-Hotel Nobu Warschau ist das 18. Hotel dieser Kette, und das Nobu Restaurant ist eines von 40 auf fünf Kontinenten. Jährlich strömen drei Millionen Gäste in die Nobu-Gourmettempel.