Japan von Innen

Ryokans rüsten für Olympia

Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio 2020 gab nun der Chef von booking.com eine Reise-Empfehlung an Olympia-Touristen aus. Statt in einem namenlosen Business-Hotel einzuchecken, sollten sie lieber authentisch nächtigen. „In einem Ryokan haben Besucher die Möglichkeit, die natürliche Schönheit und einen Teil der Kultur Japans kennenzulernen“, so CEO Glenn Fogel.

Auch wenn sie geschichtlich am Land verwurzelt sind, so gibt es auch in der Millionen-Metropole unzählige Ryokans mit einzigartigem Flair. Das Mikawaya Ryokan im Historischen Viertel Asakusa bietet ein authentisches Erlebnis und spektakuläre Aussicht auf den Tokyo Skytree und den Asakusa-Schrein, Tokios ältesten buddhistischen Tempel.