Ritterschlag für David Adjaye

Seine internationale Karriere als Architekt begann sehr früh in seiner Laufbahn. Zu den wichtigsten öffentlichen Bauten zählen das Denver Museum of Contemporary Art, die Moscow School of Management und das Ruby City Kunstzentrum in San Antonio, für das er den Wallpaper Design Award 2020 erhielt. Besondere Aufmerksamkeit erhielt sein Entwurf für das Friedensprojekt Abrahamic Family House in Abu Dhabi, das eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge in einer Anlage vereint.