Eine Wohnyacht steht auf

Auch andere visionäre Architekten wie Luca Curci, Gianluca Santosuosso, Bjarke Ingels oder Vincent Callebaut setzen bei neuen Projekten aufs nasse Element. Manche sogar auf dessen Tiefen, wie etwa mit der Meeresforschungsstation Proteus: Wissenschafter sollen dort nicht nur arbeiten, sondern unter Wasser wohnen und sich selbst versorgen können.

Zukunft auf dem Wasser

Der niederländische Aqua-Architekt Olthuis bringt die Gründe dieses Trends klar auf den Punkt: „Prognosen gehen davon aus, dass bis 2050 etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung in urbanisierten Gebieten leben werden“. Etwa 90 Prozent der größten Städte der Welt liegen an Ufern. Deshalb müsse „die Art, wie wir mit Wasser in der bebauten Umwelt leben, neu überdacht werden“.