Per Mausklick zum Home-Office

Genau aus diesem Grund aber musste das von Anfang an als Amazon-Office gedachte Büro so gestaltet sein, dass es auch in jede Umgebung passt. Schließlich ergibt moderne Architektur in der Regel nur dann Sinn, wenn sie die Welt, in der sie entsteht, auf irgendeine Weise aufnimmt.

Spieglein, Spieglein als große Wand

Wenn man allerdings vorher nicht weiß, wo das Häuschen errichtet wird, gibt es vermutlich nur einen Weg, diesem Anspruch gerecht zu werden: Man verspiegelt die Wände und lässt das Gebäude so nahezu mit seiner jeweiligen Umgebung verschmelzen.

Genau das hat das ÖÖD-Team gemacht. Und zwar auf wirklich eindrucksvolle Art und Weise: Für die großflächige Verglasung wurde eine Beschichtung entwickelt, die ausreichend Licht in den Raum lässt aber so gut wie keines hinaus. Daraus ergibt sich, dass man hinaus- aber nicht hineinsehen kann!

Von außen nahezu unsichtbar

Und das bedeutet wiederum nicht nur, dass das Amazon-Office von außen fast unsichtbar wird. Vielmehr arbeitet man inmitten der gesamten Umgebung, die man mittels Panoramablick einsieht. Egal wo man sein Amazon-Office also aufstellt – man arbeitet entweder im Hinterhof, im Wald, am Strand oder aber, wie es gerade ein Dänisches Paar versucht zu realisieren, am Dach eines Hochhauses.

Und wenn die Kinder spielen?

Einen weiteren Vorteil führt Kivilaid an: „Auch wenn die Kinder gerade im Garten spielen, können die Eltern ungestört weiterarbeiten und ihre Sprösslinge dennoch jederzeit im Auge behalten.“