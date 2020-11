Ein Büroturm als City-Highlight

Für den Fall, dass der Name des Projekts bei Fußballfans Assoziationen weckt: Der neue Büroturm „Avenida Cordóba 120“ entsteht in Buenos Aires. An jener Hauptstraße der argentinischen Metropole, deren Namen er trägt. Mit dem legendären Match Österreich - Deutschland in Córdoba anno 1978 hat er also nichts zu tun. Spektakulär ist das vom Büro Foster + Partners designte Bauwerk jedoch allemal.

Gartenparadies für alle

Das 35-stöckige Gebäude liegt an einem wichtigen Knotenpunkt zwischen dem Stadtzentrum und dem neu belebten Hafengebiet Puerto Madero. Hier soll der innovative Büroturm nicht für nur lebenswerte Arbeitsplätze sorgen. Er soll auch ein neues City-Highlight schaffen. Unter anderem mit einem üppigen öffentlichen Garten und einem Café. Die große Grünzone setzt sich unterm Bauwerk fort. Und sie soll zum erholsamen Treffpunkt für alle Besucher werden.