Textil eingesponnen

Das architektonische Konzept des Trios – Allmann Sattler Wappner Architekten, Menges Scheffler Architekten und Jan Knippers Ingenieure – basiert auf einer vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Thema textiles Bauen. So spiegelt sich das Entwurfsthema sowohl strukturell in der internen Verwebung der Funktionen wider als auch in der identitätsstiftenden Gebäudehülle.

„Robotischer Wickelprozess” mit Carbonfaser

Die einzigartige, den Angaben zufolge „erstmalig so umgesetzte Fassade aus Kohlenstoff- und Glasfasern repräsentiert die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit faserbasierter Werkstoffe und textiler Techniken”. In einem robotischen Wickelprozess kann jedes einzelne Fassadenelement individuell an die Erfordernisse der Nutzung angepasst werden.