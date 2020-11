Das Kunsthaus-Haus

Der Mensch hat das Bedürfnis, seine Umgebung, sei es das eigene Zuhause oder das Büro, zu personalisieren, mit seiner individuellen „Duftmarke” zu versehen. Bei so manchem Künstler war und ist diese menschliche „Schwäche” so ausgeprägt, dass sie regelrecht ausartet. Und so verwandeln sie ihre eigenen Wohnstätten in Kunstwerke. Oder machen gleich aus dem ganzen Gebäude ein künstlerisches Oeuvre.